Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - December 1, 2025) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|ANGKOR RESOURCES CORP
|December 19, 2025
|January 29, 2025
|AS
|Aether Global Innovations Corp
|December 18, 2025
|February 5, 2025
|A
|Agility Capital Holding Inc.
|December 15, 2025
|January 23, 2025
|AGS
|AnalytixInsight Inc.
|December 22, 2025
|January 27, 2025
|AS
|Aptose Biosciences Inc.
|December 12, 2025
|January 16, 2025
|S
|Black Dragon Gold Corp.
|December 1, 2025
|December 31, 2025
|AG
|Calian Group Ltd
|December 15, 2025
|February 12, 2025
|AS
|Canada Carbon Inc.
|December 17, 2025
|January 21, 2025
|AG
|Cannara Biotech Inc.
|December 9, 2025
|January 29, 2025
|AGS
|ECN Capital Corp.
|December 16, 2025
|January 20, 2025
|S
|ESGAI Technologies Inc.
|December 15, 2025
|January 28, 2025
|A
|EV Minerals Corporation *
|November 21, 2025
|December 30, 2025
|AGS
|Forte Minerals Corp.
|December 15, 2025
|January 27, 2025
|A
|Golden Harp Resources Inc
|December 2, 2025
|January 6, 2025
|AS
|Golden Shield Resources Inc.
|December 16, 2025
|January 22, 2025
|AS
|Grit Metals Corp. *
|November 14, 2025
|December 30, 2025
|A
|Helix BioPharma Corp.
|December 15, 2025
|January 30, 2025
|AS
|IMMUTABLE HOLDINGS INC
|November 26, 2025
|December 31, 2025
|AS
|MX Gold Corp.
|November 24, 2025
|December 31, 2025
|AGS
|Mayo Lake Minerals Inc.
|December 12, 2025
|January 23, 2025
|AS
|NUVISTA ENERGY LTD
|December 12, 2025
|January 23, 2025
|S
|New Zealand Energy Corp. *
|November 19, 2025
|December 30, 2025
|AGS
|Nova Pacific Metals Corp.
|December 15, 2025
|January 28, 2025
|AS
|POCML 7 Inc.
|December 8, 2025
|January 8, 2025
|AS
|Perimeter Medical Imaging AI
|November 28, 2025
|December 29, 2025
|AGS
|Real Matters Inc.
|December 15, 2025
|February 5, 2025
|AS
|Repare Therapeutics Inc.
|November 21, 2025
|January 16, 2025
|S
|SIQ Mountain Industries Inc.
|December 23, 2025
|February 4, 2025
|AG
|Spartan Metals Corp.
|December 15, 2025
|January 19, 2025
|A
|Urano Energy Corp.
|December 18, 2025
|January 29, 2025
|AG
|Viscount Mining Corp
|December 19, 2025
|January 29, 2025
|AS
|Waraba Gold Limited
|December 3, 2025
|January 9, 2025
|AS
|Zonetail Inc.
|December 16, 2025
|February 4, 2025
|AS
|Morocco Strategic Minerals
|December 16, 2025
|January 20, 2025
|AG
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/.
