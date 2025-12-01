Der US-Präsident geriet beim Tarnkappenbomber B-2 regelrecht ins schwärmen: "Wir haben gerade viele weitere davon bestellt - und der Grund dafür ist, dass sie absolut unglaublich sind, absolut unsichtbar."

Die Aktien von Northrop Grumman könnten unmittelbar vor einer gigantischen Neubewertung stehen. Die Anzeichen dafür sind nicht nur eindeutig, sondern von den höchsten Stellen in Washington bestätigt worden. Das Unternehmen, ohnehin ein Schwergewicht im globalen Rüstungs- und Luftfahrtsektor, hat in den letzten Wochen eine Flut von positiven Nachrichten erlebt, die den Auftragsbestand in die Höhe schnellen lassen und die Aktie zu einem attraktiven Investment machen.

Bei Northrop Grumman herrscht keine Angst vor dem Ende des Ukraine-Konflikts, sondern die Zuversicht auf ein beispielloses globales Wachstum. Ist das für den Rüstunsgskonzern der Beginn eines goldenen Zeitalters?

Trump zementiert die Zukunft des Tarnkappenbombers

Der spektakulärste Impuls kam direkt aus dem Weißen Haus: US-Präsident Donald Trump kündigte vor Angehörigen der US-Streitkräfte an, eine "ganze Reihe" weiterer B-2 Spirit Tarnkappenbomber bei Northrop Grumman bestellt zu haben. Diese Entscheidung, die direkt auf den erfolgreichen Einsatz des Flugzeugs bei Luftangriffen auf iranische Nuklearanlagen folgte, ist ein klares Signal. Trump lobte die B-2 als "absolut unglaublich, absolut unsichtbar" und verwies auf ihre Fähigkeit, "die nuklearen Vorräte des Iran vollständig ausgelöscht" zu haben. Diese Großbestellung sichert dem Rüstungsgiganten langfristige Umsätze und Planungssicherheit im Kerngeschäft.

Golden Dome: Die Weltraum-Milliarden warten

Noch bevor die Order des Präsidenten öffentlich wurde, hatte Northrop Grumman bereits den Zuschlag für einen der prestigeträchtigen Golden-Dome-Verträge der US Space Force erhalten. Gemeinsam mit Wettbewerbern wie Lockheed Martin und Anduril soll das Unternehmen konkurrierende Prototypen für ein bahnbrechendes Raketenabwehrsystem entwickeln. Obwohl die Ersten Vergaben für die Prototypen relativ klein sind (120.000 US-Dollar), markieren sie den Startschuss für einen Wettlauf um endgültige Produktionsverträge, die auf einen Wert von mehreren Dutzend Milliarden Dollar geschätzt werden! Northrop positioniert sich damit frühzeitig im zukünftigen Mega-Markt der weltraumgestützten Raketenabwehr.

Europa, Naher Osten und Asien: Wachstum, das nicht aufhört

Der Leiter des internationalen Geschäfts von Northrop Grumman, Steve O'Bryan, sorgt für die nächste Wachstumsperspektive: Das Unternehmen rechnet selbst nach einem Ende des Krieges in der Ukraine mit anhaltendem Wachstum in Europa. Die einfache Begründung: Staaten müssen ihre im Konflikt erschöpften Waffenbestände wieder auffüllen. O'Bryan verwies auf einen Anstieg der internationalen Verkäufe um 32 Prozent im letzten Quartal. Dieses Wachstum soll vor allem durch Partnerschaften, wie die erfolgreiche Kooperation mit Rheinmetall bei der F-35-Produktion in Deutschland, erreicht werden. Auch der Nahe Osten und der asiatisch-pazifische Raum sind aufgrund regionaler Spannungen (China, Iran) als starke Wachstumsmärkte identifiziert. Das internationale Geschäft wächst schneller als das Inlandsgeschäft.

Mein Tipp: Jetzt einsteigen, bevor der Kurs explodiert

Die kumulierten Nachrichten - Trumps B-2-Bestellung, die Golden-Dome-Aussichten und die starken Wachstumsprognosen außerhalb der USA - machen die Aktie von Northrop Grumman zu einem Top-Investment. Nachdem das Unternehmen in den letzten beiden Quartalen mit Auftragsverschiebungen zu kämpfen hatte, ist davon auszugehen, dass die nächsten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen könnten.

Kurz um: Northrop Grumman gehört ins Depot!

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

Enthaltene Werte: US6668071029,DE0007030009