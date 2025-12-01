EQS-News: Midea / Schlagwort(e): Miscellaneous

Für alle, die effizienter haushalten wollen: brandneue Waschmaschine und Trockner der V3-Serie von Midea



01.12.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



WUXI, China, 1. Dezember 2025 Midea, einer der international führenden Hersteller von Haushaltsgeräten, bringt mit der neuen Serie V3 eine Waschmaschine und einen Trockner auf den Markt, die eine herausragende Energieeffizienz, hygienische Pflege und Benutzerfreundlichkeit für moderne Haushalten bieten. Die beiden Geräte verbinden intelligente Technologie mit nachhaltigem Design und sind optimal für Kunden, die umweltbewusster leben wollen. Mit 10 % über der Effizienzklasse A waschen Die Midea Waschmaschine der V3 Serie ist 10 % energieeffizienter als die EU-Norm der Klasse A( 10% sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A). Das eigens von Midea entwickelte ECO40-60-Programm senkt die Kosten pro Waschgang und trägt zum effizienteren Haushalten bei. Zwei zusätzliche Funktionen machen die Wäsche steril und sorgen für mehr Gesundheitsschutz: Ein 95°C-Programm für Kochwäsche und eine Dampfdesinfektion, die Bakterien und Allergene reduzieren. Das ist ideal für empfindliche Kleidungsstücke und Babykleidung. Die Waschmaschine verfügt außerdem über eine einzigartige Duftpflegefunktion, die den Textilien durch individuelle Waschrhythmen einen langanhaltenden Duft verleiht und sie besonders weich macht. Die Waschmaschine besteht aus siebenlagigem korrosionsbeständigem Stahl und verfügt über eine 33 cm breite Öffnung für einfaches Befüllen. Dank ihrer BLDC-Motor-Inverter-Technologie arbeitet sie besonders leise und liefert genau die Leistung, die für einen stabilen und nachhaltigeren Betrieb benötigt wird. Sie wird mit einer 10-jährigen Garantie geliefert und ist in den Varianten 8 kg ( 379,99 € ) und 10 kg ( 419.99 € ) erhältlich. Präzises Trocknen mit umweltbewusster Technologie Der passende Midea Trockner aus der V3 Serie kombiniert Energieeffizienz der Klasse D mit natürlichem Kältemittel für schnelles, umweltbewussteres Trocknen. Sein innovatives Auto-Dry-Detection-System überwacht die Feuchtigkeit der Textilien in Echtzeit und stoppt automatisch, um ein Übertrocknen oder eine Beschädigung der Fasern zu verhindern. Benutzer können die Ergebnisse in drei Trocknungsstufen auswählen: bügelfertig, sofort tragbar oder lagerfähig. Auch der Trockner wurde aus einer robusten siebenlagigen Stahlkonstruktion gefertigt, die für Langlebigkeit sorgt. Der 10-kg-Trockner ist zum Preis von 499,99 € im Handel erhältlich. Innovation für zuhause Die Midea V3 Serie definiert Wäschewaschen neu. Sie vereint Nachhaltigkeit, Wohlbefinden und Komfort auf höchstem Niveau. Ab dem 1. December 2025 ist die Midea V3 Serie im deutschen Handel erhältlich. Weitere Angebote finden Sie unter: Midea Waschmaschinen-Shop . Über Midea & Midea Europe Midea ist eine der 10 Marken im Geschäftsbereich Haushaltswarengeräte der Midea Group, ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen, das 2025 Rang 246 der Global Fortune 500 belegt. Die Geschäftsfelder der Midea Group gehen über Haushaltsgeräte hinaus und umfasst auch Bereiche wie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Robotik und Automatisierung, Smart Home und IoT sowie Smart Logistik und Komponente. Alle Geschäftszweige der Midea Group verfolgen ein Credo: HumanizingTechnology. Die Marke Midea hat eines der weltweit umfassendsten Produktsortimente in der Haushaltsgerätebranche mit Spezialisierung im Bereich Klimaanlagen (Lösungen für Gewerbe- und Wohnräume), Kühlschränke, Waschmaschinen, große Küchen- und Kochgeräten, kleine Küchengeräte, Wassergeräte und Bodenpflege. Midea glaubt an überraschend bequeme Lösungen, die mit Hilfe eines verbraucherzentrierten und ergebnisorientierten Ansatzes entwickelt werden. Forschung und Entwicklung sind vor allem auf die Zukunft ausgerichtet, um den sich ständig ändernden Ansprüchen seiner Kunden nachzukommen. Die Midea Group erwirtschaftete 2024 mit weltweit 40 Produktionszentren und rund 200.000 Mitarbeitern in mehr als einen Jahresumsatz von ca. 55 Milliarden Euro. Die weltweit 33 Innovationszentren und das starke Engagement in Forschung und Entwicklung haben bis heute zu mehr als 80.000 erteilten Patenten geführt. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.midea.com

https://www.midea.com/de/Über-Midea

https://www.midea.com/de/News

www.midea.com/de Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834872/image_5053501_12368567.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834873/image_5053501_12368599.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fur-alle-die-effizienter-haushalten-wollen-brandneue-waschmaschine-und-trockner-der-v3-serie-von-midea-302628837.html



01.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News