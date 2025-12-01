Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Basel, 1. Dezember 2025. Baloise und Helvetia haben alle erforderlichen Genehmigungen für ihren Zusammenschluss erhalten. Der Vollzug der Transaktion erfolgt planmässig am 5. Dezember 2025. Für die Fusion von Baloise und Helvetia liegen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vor und die Transaktion wird - wie im September diesen Jahres angekündigt - am 5. Dezember 2025 vollzogen. Der letzte Handelstag der Namenaktien der Baloise Holding AG (BALN) an der SIX Swiss Exchange ist der 5. Dezember 2025. Die Dekotierung sämtlicher Aktien von Baloise erfolgt per 8. Dezember 2025. Am selben Tag, dem 8. Dezember 2025, werden die neu ausgegebenen Aktien der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) begleitet die Transaktion als durchführende Bank. Wichtige Termine im Überblick

8. Dezember 2025 Veröffentlichung der Pro-forma-Finanzinformationen sowie Telefonkonferenz für Analysten und Investoren 15. April 2026 Jahresabschluss 2025 und Capital Markets Day der Helvetia Baloise Gruppe

Am Montag, 8. Dezember 2025, werden ab 07:00 Uhr (MEZ) der Kotierungsprospekt und Pro-forma-Finanzinformationen auf der Website von Helvetia Baloise sowie auf Anfrage bei der ZKB verfügbar sein. Diese Angaben stellen keine Prognose dar und beruhen auf Annahmen, die von jenen abweichen können, die später für die Erstellung der Eröffnungsbilanz herangezogen werden. Ebenfalls am Montag, 8. Dezember 2025, findet um 09:00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz statt, in der Analysten und Investoren die rechnungslegungsbezogenen Auswirkungen der Fusion sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Pro-forma-Finanzinformationen erläutert bekommen. Kontakt Baloise

Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2024 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.



