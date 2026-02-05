Nach dem Vollzug der Fusion von Helvetia und Baloise wollen Verwaltungsrat und Konzernleitung nun Klarheit über den künftigen Markenauftritt schaffen. Es kommt dabei zu einer Verschmelzung der Wortmarke "Helvetia" mit der Bildmarke und der Farb- und Schriftwelt von Baloise. Die Schweizer Versicherer Helvetia und Baloise haben im vergangenen Jahr fusioniert. Seitdem sind die beiden Gesellschaften seit Anfang Dezember 2025 hierzulande unter dem neuen Namen "Helvetia Baloise Deutschland" aufgetreten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
