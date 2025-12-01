Dieser Aktie trotzt der Bau-Flaute mit robusten Zahlen - und bietet Anlegern obendrein eine spannende Friedensfantasie rund um die Ukraine. Hohe Zinsen bremsen den Wohnungsneubau. Die Wienerberger AG setzt stärker auf Renovierung, Infrastruktur und Systemlösungen. Die jüngsten Neunmonatszahlen haben überzeugt - und die Aktie bietet zusätzliche Kursfantasie bei einem Wiederaufbauplan für die Ukraine. Robuste Neunmonatszahlen und Bewertung Von Januar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE