Die Eli Lilly-Aktie stieg am vergangenen Mittwoch auf ein neues Allzeithoch und stellte einen Rekord auf, der noch nie einem Pharmaunternehmen zuvor gelungen ist: Der Pharmariese steigerte seinen Börsenwert auf über 1 Billion US$. Kann die Erfolgsgeschichte von Eli Lilly in dieser Form noch weitergehen oder müssen sich Anleger langsam auf Rückschläge einstellen? Beeindruckendes Wachstum Den einleitend erwähnten Rekord in Sachen Marktkapitalisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de