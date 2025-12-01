Die Eli Lilly-Aktie stieg am vergangenen Mittwoch auf ein neues Allzeithoch und stellte einen Rekord auf, der noch nie einem Pharmaunternehmen zuvor gelungen ist: Der Pharmariese steigerte seinen Börsenwert auf über 1 Billion US$. Kann die Erfolgsgeschichte von Eli Lilly in dieser Form noch weitergehen oder müssen sich Anleger langsam auf Rückschläge einstellen? Beeindruckendes Wachstum Den einleitend erwähnten Rekord in Sachen Marktkapitalisierung ...

