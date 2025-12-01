Beijing (ots/PRNewswire) -Möchten Sie China besuchen? Wie kann man so bequem reisen wie ein Ortsansässiger? Sie können von diesem Leitfaden lernen! Drei ausländische Einwohner aus verschiedenen Ländern zeigen Ihnen das mobile Bezahlen, den Transport und die lokale Küche. Holen Sie sich die Abkürzung!Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348542.htmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2834725/40140170_1764465509_transv.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-china-mit-auslandischen-freunden-entdecken-302628828.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6169227

