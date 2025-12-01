Beijing (ots/PRNewswire) -
Möchten Sie China besuchen? Wie kann man so bequem reisen wie ein Ortsansässiger? Sie können von diesem Leitfaden lernen! Drei ausländische Einwohner aus verschiedenen Ländern zeigen Ihnen das mobile Bezahlen, den Transport und die lokale Küche. Holen Sie sich die Abkürzung!
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348542.html
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2834725/40140170_1764465509_transv.mp4
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-china-mit-auslandischen-freunden-entdecken-302628828.html
Pressekontakt:
Linlin Yang,
linlinyanglyn@163.com
Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6169227
Möchten Sie China besuchen? Wie kann man so bequem reisen wie ein Ortsansässiger? Sie können von diesem Leitfaden lernen! Drei ausländische Einwohner aus verschiedenen Ländern zeigen Ihnen das mobile Bezahlen, den Transport und die lokale Küche. Holen Sie sich die Abkürzung!
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348542.html
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2834725/40140170_1764465509_transv.mp4
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-china-mit-auslandischen-freunden-entdecken-302628828.html
Pressekontakt:
Linlin Yang,
linlinyanglyn@163.com
Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6169227
© 2025 news aktuell