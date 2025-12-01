Der Edelmetallsektor bleibt heiß: So haben Gold und Silber am Freitag erneut kräftig zugelegt - und vor allem Silber sorgte für Schlagzeilen, nachdem es ein neues Rekordniveau erreicht hatte. Marktteilnehmer verwiesen dabei nicht nur auf die robuste Nachfrage nach Edelmetallen, sondern auch auf einen ungewöhnlichen Störfall im Terminhandel.Der Goldpreis zog im Tagesverlauf um 44 US-Dollar an und erreichte mit 4.200 US-Dollar je Feinunze den höchsten Stand seit Mitte November. Silber zeigte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär