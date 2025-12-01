DJ MÄRKTE ASIEN/Nikkei mit Zinsspekulationen unter Druck

DOW JONES--An den asiatischen Börsen geht es zum Monatsauftakt überwiegend abwärts. Der Nikkei-225-Index fällt in Tokio um 2 Prozent auf 49.238 Punkte. Der koreanische Kospi fällt um 0,4 Prozent. Er wird etwas davon gestützt, dass Südkoreas Exporte im November dank der regen Nachfrage nach Halbleitern erheblich stärker gestiegen sind als erwartet. Der Halbleitertitel SK Hynix verteuert sich um knapp 2 Prozent. Der australische Leitindex hat den Handel bereits beendet mit einem Minus von 0,6 Prozent nach.

Der Abwärtstendenz entziehen können sich die chinesischen Börsen, sowohl mit dem Shanghai-Composite als auch mit dem Hang-Seng-Index geht es leicht nach oben.

Die Ölpreise ziehen deutlich um etwa 2 Prozent an. Die Opec+ hat beschlossen, die Ölfördermengen im Januar, Februar und März 2026 aus saisonalen Gründen nicht zu erhöhen, das war erwartet worden. Unterdessen haben aber die Spannungen um Venezuela haben über das Wochenende deutlich zugenommen: Die Trump-Regierung hat den Luftraum über Venezuela gesperrt.

Der Goldpreis markierte im asiatischen Handel zeitweise den höchsten Stand seit dem 21. Oktober, aktuell fällt er wieder etwas zurück. Die Futures auf die US-Indizes weisen auf einen leichteren Start an den US-Börsen hin.

In Tokio drücken Zinsspekulationen auf die Stimmung. Bereits am Freitag hatten hohe japanische Inflationsdaten die Renditen weiter nach oben getrieben. Nun sagte Notenbank-Gouverneur Kazuo Ueda, die Notenbank werde auf dem nächsten Treffen am 18. und 19. November den Aussichten für Lohnerhöhungen diskutieren. Der Gouverneur schürte damit Spekulationen, dass die Geldpolitik noch in diesem Jahr wieder gestrafft werden könnte. Dazu sagte er, eine Anhebung der Zinssätze in angemessenem Tempo werde die japanische Wirtschaft nicht bremsen. Der Yen darauf an, der Dollar kommt auf 155,64 Yen zurück.

Schwache Einkaufsmanagerindizes können derweil die Stimmung an den chinesischen Börsen nicht belasten. Unter anderem fiel der von Ratingdog errechnete Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe ist im November auf 49,9 von 50,6 und untermauert damit die Stagnationsgefahren. Marktteilnehmer setzten auf Stimuli zum Stützen der Wirtschaft, heißt es im Handel.

In Australien kündigte Treasury Wine Estates nicht-zahlungswirksame Wertberichtigungen in Höhe von mindestens 687,4 Millionen australischen Dollar an. Der Kurs gab um 0,7 Prozent nach. AUB brachen um über 17 Prozent ein. Der Versicherungsmakler hatte mitgeteilt, dass sich Private-Equity-Konsortium dagegen entschieden habe, ein verbindliches Angebot vorzulegen.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.565,20 -0,6% +5,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 49.237,79 -2,0% +26,0% 07:00 Kospi (Seoul) 3.911,67 -0,4% +63,0% 07:30 Shanghai-Comp. 3.902,01 +0,3% +16,0% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.943,62 +0,3% +29,1% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Freitag, 8.45 % YT EUR/USD 1,1598 -0,0 1,1599 1,1584 +12,0% EUR/JPY 180,42 -0,4 181,06 181,14 +11,2% EUR/GBP 0,8769 0,0 0,8765 0,8766 +5,9% GBP/USD 1,3227 -0,0 1,3231 1,3216 +5,9% USD/JPY 155,56 -0,4 156,11 156,37 -0,7% USD/KRW 1.467,62 0,0 1.467,62 1.471,44 -0,5% USD/CNY 7,0588 0,0 7,0588 7,0623 -2,1% USD/CNH 7,0721 0,0 7,0698 7,0747 -3,6% USD/HKD 7,7882 0,0 7,7854 7,7843 +0,2% AUD/USD 0,6539 -0,0 0,6541 0,6527 +5,3% NZD/USD 0,5727 0,0 0,5727 0,5714 +2,4% BTC/USD 85.793,75 -6,0 91.249,80 91.050,75 -4,0% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,65 58,55 +1,9% +1,10 -18,8% Brent/ICE 63,52 62,38 +1,8% +1,14 -16,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.224,76 4.235,51 -0,3% -10,75 +61,4% Silber 56,78 56,416 +0,6% +0,36 +95,4% Platin 1.446,28 1.436,82 +0,7% +9,46 +64,0% Kupfer 5,24 5,19 +1,0% +0,05 +27,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 01:11 ET (06:11 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.