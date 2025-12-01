Eine neue Studie zeigt: Wer bei "Schere, Stein, Papier" gewinnen will, sollte möglichst zufällig spielen - und nicht auf vorherige Runden reagieren. Wenn das so einfach wäre! Forscher:innen haben 15.000 Partien "Schere, Stein, Papier" untersucht - währenddessen auch die Hirnaktivität der Spieler:innen aufgezeichnet. Das Ergebnis: Wer denkt, aus vorherigen Zügen Rückschlüsse zu ziehen, verliert statistisch häufiger. Stattdessen war der verlässlichste ...

