© Foto: Dall-EEin plötzlicher Ausverkauf durch massive Liquidationen erschüttert den Krypto-Markt und verstärkt die Nervosität vor der nächsten Fed-Entscheidung.Der Krypto-Markt erlebt zu Wochenbeginn einen deutlichen Rücksetzer. Am Montagmorgen notiert Bitcoin knapp über 86.000 US-Dollar, was einem Minus von über 5 Prozent entspricht. Auch Ethereum fällt über 5 Prozent auf rund 2.800 US-Dollar, während XRP, Dogecoin und Solana mehr als 7 Prozent verlieren. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes sackt laut CoinMarketCap-Daten um rund 5 Prozent auf 2,93 Billionen US-Dollar ab. Keine der zehn größten Kryptowährungen notiert auf 24-Stunden-Sicht im Plus. Massive Liquidationen verschärfen …Den vollständigen Artikel lesen
