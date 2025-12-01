Die Aktie von Zijin Mining ist im heimischen Handel um mehr als vier Prozent angesprungen. Neben den höheren Edelmetallpreisen wirkte sich auch die jüngste Äußerung der Citigroup positiv auf die Papiere aus. Aus charttechnischer Sicht notiert der Kurs dank des Plus am Montag nun wieder über einer wichtigen Marke.Die US-Bank betonte, dass der angekündigte Rückzug des Vorstandschefs keine wesentlichen Auswirkungen auf das Unternehmen haben dürfte. Jeder mögliche Kursrücksetzer sei vielmehr eine Kaufchance, ...

