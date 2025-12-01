EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.12.2025 / 08:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich 28. November 2025, wurden insgesamt 77.809 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 24.11.2025 14.961 207,7661 3.108.388,62 XETR 25.11.2025 7.830 212,2834 1.662.179,02 XETR 26.11.2025 20.681 221,6134 4.583.186,73 XETR 27.11.2025 13.817 221,1502 3.055.632,31 XETR 28.11.2025 20.520 220,7481 4.529.751,01 XETR Gesamt 77.809 217,7015 16.939.137,69