Hartmann hat Eckwerte für den Neunmonatszeitraum 2025 veröffentlicht. Denen zufolge ist der Umsatz um 1,6 % auf 1.826 Mio. Euro gestiegen und das bereinigte EBITDA erreichte 195,8 Mio. Euro (9M 2024: 214,0 Mio. Euro). Auf dieser Basis wurde das EBITDA-Jahresziel von 250 bis 290 Mio. Euro bestätigt. Die Zahlen lagen damit leicht unter unseren Erwartungen, weswegen wir unsere Schätzungen nachgeschärft haben.
