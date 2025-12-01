Hartmann hat Eckwerte für den Neunmonatszeitraum 2025 veröffentlicht. Denen zufolge ist der Umsatz um 1,6 % auf 1.826 Mio. Euro gestiegen und das bereinigte EBITDA erreichte 195,8 Mio. Euro (9M 2024: 214,0 Mio. Euro). Auf dieser Basis wurde das EBITDA-Jahresziel von 250 bis 290 Mio. Euro bestätigt. Die Zahlen lagen damit leicht unter unseren Erwartungen, weswegen wir unsere Schätzungen nachgeschärft haben. Grundsätzlich ändert sich jedoch nichts: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.