Die Rohölpreise befinden sich nach dem OPEC-Meeting am vergangenen Sonntag im Aufwind. Die Fördermenge soll nicht weiter ausgeweitet werden. Ölpreis: Schwungvoller Monatsauftakt nach bislang schwachem Jahr Mit einer gezielten Ausweitung ihrer Fördermenge haben die OPEC-Staaten den Ölpreis in den vergangenen zweieinhalb Jahren stark unter Druck gesetzt. In Verbindung mit einer schwächeren Nachfrage aufgrund der weltweiten Industriekrise sank der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent von 95 auf zeitweise unter 60 US-Dollar. Auch in diesem Jahr ist das schwarze Gold deutlich hinter der Preisentwicklung anderer Rohstoffe zurückgeblieben. Das Barrel Brent hat gegenüber dem Jahresauftakt 14,5 …