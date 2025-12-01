BX Swiss AG / Schlagwort(e): Personalie

BX Swiss verstärkt Verwaltungsrat mit Jürg B. Schwab



01.12.2025 / 08:55 CET/CEST





Der Verwaltungsrat der Schweizer Börse BX Swiss hat Jürg B. Schwab, als neues Mitglied berufen. Dank seiner langjährigen Erfahrung im Online-Brokerage und Wertpapierhandel verfügt er über ein umfassendes Markt- und Handelswissen. Jürg B. Schwab war viele Jahre bei Swissquote als Head of Trading tätig. In dieser Funktion verantwortete er die Handelsabwicklung sowie die Weiterentwicklung der Trading-Infrastruktur des führenden Schweizer Online-Brokers. Zuvor hatte er verschiedene Positionen im Finanz- und Börsenumfeld inne und verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Marktstruktur, Handelssysteme und Kundenlösungen. Seine Laufbahn startete er bei der Schweizerischen Bankgesellschaft, wo er Führungsaufgaben im internationalen Handelsbereich in Genf und London übernahm. Bei der Genfer Kantonalbank war er für die operationellen Aktivitäten sämtlicher Finanzprodukte verantwortlich. Ab 2007 leitete er bei Swissquote über 15 Jahre die Handelsaktivitäten und betreute später strategische Beziehungen zu Grosskunden. Als Experte für den Börsen-, Derivate- und Devisenhandel, Fixed Income, Anlagefonds und Risikomanagement war er in beratenden Kommissionen europäischer Börsen tätig und ist heute in mehreren Mandaten im Finanzsektor engagiert. "Wir freuen uns, mit Jürg B. Schwab eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung in der Finanzbranche in den Verwaltungsrat der BX Swiss zu berufen. Mit seinem umfassenden Know-how bei Marktstrukturen und im Wertpapierhandel wird er die künftige Entwicklung der BX Swiss und ihre Wachstumsstrategie massgeblich begleiten", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, zu der die BX Swiss gehört. "Jürg B. Schwabs Erfahrung in Handel und Abwicklung stärkt unsere operative Schlagkraft. Damit erhöhen wir die Effizienz, Stabilität und Ausführungsqualität für unsere Marktteilnehmer und treiben die Weiterentwicklung unseres Handelsplatzes sowie die Stärkung unserer Position im Schweizer Markt voran.", sagt Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss. Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.com Kontakt für Rückfragen: Olivia Hähnel, Pressestelle

Tel.: +41 (0) 31 329 40 66

Email: olivia.haehnel@bxswiss.com



