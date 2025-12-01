DiegnosTear: HotStock mit dem Potential aus der Träne!

Anzeige / Werbung

DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) steht unmittelbar davor, einen der spannendsten medizinischen Durchbrüche im Bereich der Augenheilkunde zu kommerzialisieren.

Der vom Unternehmen entwickelte erste und einzige Schnelltest weltweit liefert innerhalb weniger Minuten Klarheit darüber, welche Form der Bindehautentzündung tatsächlich vorliegt - ein potenzieller Gamechanger für die tägliche Praxis von Hausärzten, Kinderärzten und Augenärzten.

Bislang konnten Ärzte nur mithilfe eines zeitaufwendigen Labortests sicher unterscheiden, ob es sich um eine harmlose allergische Bindehautentzündung, die hochansteckende "Augengrippe" oder sogar um gefährlichen Augenherpes handelt. Besonders letzterer kann im Extremfall das Sehvermögen beeinträchtigen - und genau hier liegt das große Problem:

Zur Behandlung der Augengrippe werden häufig Steroidpräparate eingesetzt, die bei einer Herpesinfektion jedoch strikt verboten sind. Da Allgemeinmediziner Herpes bisher nicht zuverlässig ausschließen konnten, mussten Patienten meist an Augenärzte überwiesen werden, wo weitere Tests folgten - ein teurer, langsamer und für viele Praxen unpraktikabler Prozess.

Der neue DiagnosTear-Schnelltest löst dieses Problem auf einen Schlag. Durch sofortige, zuverlässige Ergebnisse könnte er sich als unverzichtbares Tool in jeder primärmedizinischen Einrichtung etablieren. Genau diese Fähigkeit, ein weit verbreitetes Diagnostikproblem zu entschärfen, macht das Unternehmen für spekulative Anleger so interessant.

Sollte sich der Test im Markt breit durchsetzen, könnte DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) Technologies Inc. in eine vollkommen neue unternehmerische Dimension vorstoßen - und das ausgehend von einer aktuellen Pennystock-Bewertung.

Damit der von DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) entwickelte Schnelltest, der den beschriebenen Missstand eliminieren kann, in den Handel kommen kann, muss er zuerst zugelassen werden. Mit der nun bekannt gegebenen Partnerschaft sollte es möglich sein, die erforderlichen Daten schneller sammeln zu können - ein Meilenstein für das Unternehmen.

DiagnosTear Technologies Announces Initiation of a Collaboration with LV Prasad Eye Institute for Advancing the Clinical Validation of TeaRx Red Eye Diagnostic Test

DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer patientennaher Augendiagnostiklösungen, freut sich, seine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem renommierten LV Prasad Eye Institute (LVPEI) in Hyderabad, Indien, bekannt zu geben. Die Partnerschaft unterstützt die klinische Validierung von TeaRx Red Eye, dem innovativen Diagnosetest der nächsten Generation für rote Augen.

DiagnosTear entwickelt derzeit einen schnellen, patientennahen und in der Entwicklung sehr fortgeschrittenen Diagnosetest zur Unterscheidung zwischen

adenoviraler Konjunktivitis,

Herpes-Keratitis

allergischer Konjunktivitis

…drei der häufigsten und oft fehldiagnostizierten Ursachen für rote Augen. Dieses Schnelltest zielt darauf ab, die diagnostische Unsicherheit deutlich zu reduzieren und die Patientenversorgung durch zeitnahe und präzise Ergebnisse zu verbessern.

Die klinischen Daten dieser Studie werden maßgeblich zur Unterstützung unseres Zulassungsverfahrens bei der FDA und zur Vorbereitung der Markteinführung beitragen.

News Fazit:

Das LV Prasad Eye Institute ist ein perfekter Partner, denn es hat ein gewaltiges Patientenaufkommen! 34 Millionen Patienten wurden behandelt und fast 2 Mio. Augenoperationen durchgeführt. Es handelt sich um eine gemeinnützige, nichtstaatliche Einrichtung mit mehreren Standorten. Mit über 275 Augenkliniken in Indien ist es das größte Netzwerk von Augenkliniken weltweit. Das LVPEI ist ein Kooperationszentrum der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ein angeschlossenes Krankenhaus der Harvard Medical School (Quelle).

Anders als bei neuen Medikamenten ist es bei Schnelltests wesentlich einfacher eine Zulassung zu bekommen! Im Allgemeinen bedeutet das, dass DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) demonstreieren muss, dass es ein Minimum Falsch-Positiver- oder Falsch-Negativer- Ergebnisse, mit einer geringen Toleranz, ausweisen darf. Diese Vergleichstests werden in diesem Fall erleichtert, weil man Zugriff auf eine Patientenkohorte mit bestätigter Herpeskeratitis (Augenherpes) hat.

Das bedeutet, dass man schon in sehr naher Zukunft Aufschlüsse über die Genauigkeit bei Augenherpes erhalten wird!

Diese Zusammenarbeit mit LV Prasad Eye Institute sollte schnell greifbare ergebnisse generieren können, die DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) einen Schritt näher an die FDA-Zulassung ihres Schnelltests bringen werden was in weiterer Folge die Tore für Verkauf, Umsatz und Gewinn öffnen sollte! Meinung der Redaktion

DiagnosTear Technologies Inc.*

ISIN: CA25244H1055 , WKN: A40WD8 CSE: DTR



DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) ein führendes Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde, das bahnbrechende Diagnoselösungen für eine bessere Behandlung von Augenkrankheiten entwickelt und vermarktet.

Fehldiagnosen können aus scheinbar harmlosen Beschwerden schnell eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit werden - und genau hier liegt das Marktpotenzial: Auf jede Fehldiagnose folgt eine Fehlbehandlung, die das Leiden sogar verschlimmern kann. Präzise und zuverlässige Schnelltests sind deshalb unverzichtbar - und genau das bietet DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) Das Unternehmen hat innovative Schnelltests entwickelt, die Ärzten in Minutenenschnelle eine verlässliche Diagnose ermöglichen. Damit positioniert sich DiagnosTear in einem wachstumsstarken Gesundheitsmarkt mit steigender Nachfrage nach schnellen, präzisen Diagnoseverfahren!

Rote-Augen-Syndrom: DiagnosTear Technologies auf Wachstumskurs

Rötungen, Brennen, entzündete und tränende Augen - die Symptome sind bei vielen Erkrankungen identisch, doch die Ursachen können höchst unterschiedlich sein: Adenoviren, Allergien oder sogar Augenherpes, der unbehandelt zu irreversibler Hornhautnarbenbildung und Sehverlust führen kann. Die korrekte Diagnose ist entscheidend, bislang jedoch zeit- und ressourcenintensiv.

DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) adressiert genau diese Marktlücke mit dem ersten Test, der virale und allergische Rötungen zuverlässig unterscheiden kann. Der Test richtet sich sowohl an Allgemeinmediziner - Hausärzte, Familien- und Kinderärzte - als auch an Augenärzte und ermöglicht die Diagnose direkt vor Ort. Ärzte können so sofort die optimale Behandlung einleiten und Patienten nur bei Bedarf gezielt an Spezialisten weiterverweisen.

Die meisten Fälle von roten Augen werden durch Adenoviren verursacht, die zwar ungefährlich und selbstlimitierend sind, aber unangenehm und hochansteckend. Die Symptome klingen meist innerhalb von ein bis zwei Wochen ab, und es gibt keine heilende Therapie. Zur Linderung werden entzündungshemmende Mittel und lokale Steroide eingesetzt - jedoch dürfen diese nicht bei Herpesinfektionen verwendet werden. Da Haus- und Kinderärzte Herpes nicht sicher ausschließen können, müssen Patienten normalerweise an Augenärzte überwiesen werden. Dieser Test kann diesen Schritt eliminieren!

Alle Beteiligten profitieren davon:

Patienten - schnellere Behandlung ohne den Aufwand, einen Termin beim Spezialisten vereinbaren zu müssen.

Allgemeinmediziner - umfassende Patientenbetreuung ohne Nachuntersuchungen und Überweisungen.

Augenärzte - Entlastung des Arbeitsaufkommens und Konzentration auf gewinnbringende Behandlungen (Katarakt- und refraktive Chirurgie, Behandlung des trockenen Auges usw.).

Kostenträger - keine Erstattung von Spezialistenbesuchen und Laboruntersuchungen mehr erforderlich.

Die Technologie hat ein erhebliches Marktpotenzial: Rote-Augen-Erkrankungen betreffen weltweit Millionen Patienten pro Jahr, und der Bedarf an schnellen, zuverlässigen Tests wächst mit zunehmender Sensibilisierung für frühzeitige Interventionen und die Vermeidung von Komplikationen. Der Test könnte den Diagnostikprozess nicht nur effizienter machen, sondern auch die Kosten für Folgebehandlungen deutlich reduzieren.

Aktuell befindet sich die Testmethode in klinischer Evaluierung in Frankreich, Indien und Israel. Frühzeitige Investoren haben die Chance, an einem Unternehmen beteiligt zu sein, das eine innovative Lösung für ein globales medizinisches Problem bietet und gleichzeitig einen bisher unerschlossenen Markt penetrieren kann.

Trockene-Augen-Syndrom - DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) auf Wachstumskurs

Die Diagnose trockener Augen gestaltet sich bislang schwierig: Handelsübliche Test-Kits liefern oft uneinheitliche Ergebnisse und korrelieren nicht miteinander. Dabei ist die korrekte Ursache entscheidend - Kammerwasser-Mangel oder erhöhte Verdunstung erfordern jeweils unterschiedliche Therapien.

DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) bietet hierfür eine Lösung mit klaren Marktchancen: Die Teststation TeaRxTMDry Eye, CE-IVD-zertifiziert, analysiert aus nur 1 Microliter (μl) Tränenflüssigkeit mehrere Parameter und liefert präzise Ergebnisse, die bisherige Tests nicht bieten konnten.

Die Technologie ermöglicht Ärzten, schnell und zuverlässig zu erkennen, ob:

eine Meibomdrüsen-Dysfunktion - eine häufige, chronische Ursache trockener Augen - vorliegt,

ein leichtes oder schweres Trockenes-Augen-Syndrom diagnostiziert werden kann, oder

der Patient von einer Therapie mit Cyclosporin-A profitiert oder nicht

Für Augenärzte bedeutet das: höhere Diagnosesicherheit, gezieltere Therapie und bessere Patientenergebnisse. Für Investoren: ein innovatives Medizinprodukt, das ein wachsendes Problem adressiert (350 Millionen Patienten weltweit) und in einem riesigen Markt Fuß fassen kann.

1. Tränenflüssigkeit sammeln, 2. Einbringung der Tränenflüssigkeit in den Test-Kit, 3. Auswertung via Handy-App oder Desktopgerät.

Dieser Test hat eine umfassende klinische Erprobung hinter sich und kürzlich die Zulassung von der zuständigen EU-Gesundheitsbehörde erhalten.

Management

Oft sind die Beteiligten und handelnden Personen zwar kein Garant für Erfolg, aber wenn man als Manager schon einige "Kerben im Erfolgsgewehr" vorwisen kann, dann gibt das nicht nur den Anlegern ein besseres Gefühl im Zusammenhang mit einem Investment, sondern erleichtert auch, und das ist bei Startups wie DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) besonders wichtig, den Entwicklungsfortschritt des Unternehmens, da Kapitalgeber weitaus lieber in Firmen Geld hineinstecken, in enen erfahrene und erfolgsverwöhnte Manager die Geschicke lenken.

CEO - Dr. Shimon Gross - Mit über 25 Jahren Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen vereint Shimon Gross umfassende Expertise in Technologie, Vertrieb und regulatorischen Belangen. Über zehn Jahre war er als Vertriebs- und Marketing-Vizepräsident bei Savyon Diagnostics tätig, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hunderter Produkte für die klinische Diagnostik von Infektionskrankheiten, Genetik, Stoffwechselstörungen und Frauengesundheit. Während der COVID-Pandemie leitete er zudem die Genomik-Abteilung von AID Genomics, dem größten privaten COVID-Labor in Israel. Shimon Gross kann auf eine beeindruckende wissenschaftliche Laufbahn mit über 25 peer-reviewten Publikationen und erteilten Patenten in verschiedenen Bereichen der klinischen Diagnostik verweisen.

CTO Dr. Amos Sommer - Wenn jemand Erfahrung in der Entwicklung von Schnelltests hat, dann ist es Dr. Sommer. Unter anderem war er der Schöpfer des HIV-Schnelltests, den er für Alere (Übernahme durch Abbott) entwickelt hat.

Vorstandsvorsitzender Yaacov Michlin - ist auch CEO von BioLight (TASE: BOLT). BioLight verwaltet und investiert in Unternehmen der Augenheilkunde und hat derzeit neun Portfoliounternehmen. Vor seinem Eintritt bei BioLight war Yaacov CEO und Präsident von Brainsway (Nasdaq: BWAY . Bewertung +600 Mio. USD). und führte das Unternehmen zu erheblichem Umsatzwachstum in den USA und später zu einem Börsengang an der NASDAQ. Derzeit ist Yaacov Co-Vorsitzender von IATI - der Dachorganisation von Hightech- und Biomedizinunternehmen in Israel. Michelin ist außerdem Gründer und Vorsitzender von Integra Holdings, einer Investmentgesellschaft, die in Life-Science-Unternehmen investiert.

Fazit:

DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) adressiert ein global wachsendes Problem: fehlerhafte oder verzögerte Diagnosen bei Augenkrankheiten, die zu Fehlbehandlungen und verschlechterten Patientenergebnissen führen können. Mit innovativen Schnelltests wie TeaRxTMDry Eye und einem Test für rote Augen bietet das Unternehmen Ärzten präzise, schnell verfügbare Diagnosen, die bisherige Testmethoden nicht liefern konnten.

Die Marktchancen sind beträchtlich: Hunderte Millionen Patienten weltweit leiden an trockenen Augen oder Rötungen, und der Bedarf an zuverlässiger, sofortiger Diagnostik wächst stetig. Durch CE-IVD-Zulassungen und laufende klinische Studien in Europa, Indien und Israel hat DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) die Grundlage für einen breiten Markteintritt geschaffen.

Hinzu kommt ein erfahrenes Managementteam mit nachweislichen Erfolgen in der Entwicklung und Vermarktung von Diagnosetechnologien, das Vertrauen bei Investoren schafft und die Chancen auf nachhaltiges Wachstum erhöht.

Kurz gesagt: DiagnosTear bietet eine Kombination aus innovativer Technologie, klar erkennbarem Marktpotenzial und erfahrenem Management - ein Investment mit Chance auf frühe Beteiligung an einem Unternehmen, das möglicherweise ein globales medizinisches Problem lösen kann.

Enthaltene Werte: CA25244H1055