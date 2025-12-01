Unterföhring (ots) -Palina Rojinski stürzt sich in den USA in die Tiefe, Dennis und Benni Wolter setzen sich in Indien einem Shitstorm aus, Hazel Brugger taucht in Griechenland mit viel Humor ab und Jens "Knossi" Knossalla erweitert in Mexiko sein Bewusstsein. Klaas Heufer-Umlauf gewinnt am Sonntagabend die Auftaktfolge der finalen Staffel "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" auf ProSieben und ist neuer Weltmeister.Die Show begeistert mit einem souveränen Marktanteil von 12,5 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe die 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer. Kein anderer privater Sender ist am Sonntagabend zur Prime Time erfolgreicher. Schon kommenden Sonntag (20:15 Uhr, ProSieben und Joyn) muss der amtierende Weltmeister Klaas seinen Titel gegen Joko verteidigen.In der nächsten Folge reisen für Team Joko und Team Klaas Musiker "Evil" Jared Hasselhoff (England), Sängerin Vanessa Mai (Griechenland), Streamer Papaplatte (Schweden) und Schauspieler Axel Stein (England).In der letzten Folge am Sonntag, 14. Dezember 2025, um 20:15 Uhr begeben sich Moderator Steven Gätjen (Ungarn), Ex-Fußballprofi Mario Basler (Österreich) und "Duell um die Welt"-Moderatorin Jeannine Michaelsen (Frankreich) auf die letzten Reisen der Show. Wer wird Weltmeister für immer?"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - die letzte Staffel, sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: DudWBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 01.12.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6169289