Unternehmensgewinne im Check - Was bringt das Jahr 2026? Neue Kursziele für die Aktienmärkte 2026! Top-Sektoren - Welche Branchen dominieren in Europa und den USA? Technologie-Trends - Innovationen aus den Emerging Markets.
In Stockers Börsencheck analysieren Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen von onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) alle zwei Wochen den Aktienmarkt und beantworten Fragen, die Anleger:innen bewegen. Sehen Sie hier die aktuelle Ausgabe!
Stockers Börsencheck: 2026 - Volatile Märkte. Positive Aussichten. Jetzt einsteigen? - YouTube
