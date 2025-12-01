Werbung







Aktienmärkte im Blick: Hindenburg-Omen, ZBT und 100-Prozent-Chancen

Die Märkte bewegen sich - zwischen KI-Rivalitäten, Fehlsignalen und historischen Phänomenen passiert unter der oft wenig beachteten Index-Oberfläche gerade viel. Nvidia bremste zuletzt den Nasdaq 100, während Alphabet klar punktete.

Auch DAX-Schwergewichte wie SAP, Siemens und Siemens Energy stehen vor spannenden Weichenstellungen.

Am Montag, 01. Dezember, um 19 Uhr analysiert Franz-Georg Wenner zudem das große Gesamtbild, erklärt statistische Besonderheiten, die den Jahreswechsel prägen könnten, und liefert praxisnahe Trading-Ideen.

Natürlich bleibt genügend Zeit für Ihre Fragen - live, direkt und interaktiv.