Montag, 01.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
DZ Bank
01.12.2025 09:11 Uhr
Aktienmärkte im Blick: Hindenburg-Omen, ZBT und 100-Prozent-Chancen

Die Märkte bewegen sich - zwischen KI-Rivalitäten, Fehlsignalen und historischen Phänomenen passiert unter der oft wenig beachteten Index-Oberfläche gerade viel. Nvidia bremste zuletzt den Nasdaq 100, während Alphabet klar punktete.

Auch DAX-Schwergewichte wie SAP, Siemens und Siemens Energy stehen vor spannenden Weichenstellungen.

Am Montag, 01. Dezember, um 19 Uhr analysiert Franz-Georg Wenner zudem das große Gesamtbild, erklärt statistische Besonderheiten, die den Jahreswechsel prägen könnten, und liefert praxisnahe Trading-Ideen.

Natürlich bleibt genügend Zeit für Ihre Fragen - live, direkt und interaktiv.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251



Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


