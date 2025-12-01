Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Stress bei der Arbeit, Büchertipps von Bill Gates, die Chancen von Xiaomi auf dem deutschen Automarkt, Sammelklagen und ein praktisches KI-Tool. Wer sich am Arbeitsplatz häufiger gestresst fühlt, als noch vor einigen Jahren, der ist damit nicht alleine. Laut einer aktuellen Befragung der Techniker Krankenkasse sind 66 Prozent der Deutschen häufig ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.