Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Stress bei der Arbeit, Büchertipps von Bill Gates, die Chancen von Xiaomi auf dem deutschen Automarkt, Sammelklagen und ein praktisches KI-Tool. Wer sich am Arbeitsplatz häufiger gestresst fühlt, als noch vor einigen Jahren, der ist damit nicht alleine. Laut einer aktuellen Befragung der Techniker Krankenkasse sind 66 Prozent der Deutschen häufig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n