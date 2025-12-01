Erst brach Branchenriese Vanke ein, nun verschwinden plötzlich wichtige Verkaufsdaten vom Markt: Chinas Immobilienkrise ist zurück - tiefer, dunkler und unberechenbarer als zuvor.Chinas Immobiliensektor erlebt die gefährlichste Phase seit dem Absturz von Evergrande - und diesmal steht ein Name im Zentrum, der bislang als stabilisierender Anker galt: China Vanke. Der Schock von letzter Woche war nur der Auftakt. Nun folgt der nächste alarmierende Hinweis darauf, wie fragil die Lage wirklich ist: Chinas zwei führende private Immobiliendatenanbieter - China Real Estate Information und China Index Academy - haben erstmals ohne Erklärung ihre monatlichen Verkaufszahlen zurückgehalten. …

