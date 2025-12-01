Die November-Rally trägt die Märkte in die neue Woche. DAX, Euro Stoxx 50 und ATX verbuchten starke Monatsgewinne, der österreichische Leitindex erreichte sogar ein Allzeithoch. In den USA schlossen die großen Indizes nach Thanksgiving im Plus, einzig die Nasdaq 100 zeigte Schwäche auf Monatssicht. Tech-Sektor bleibt zweigeteilt: Während KI-Aktien strukturelles Wachstum versprechen, mehren sich Stimmen, die vor überzogenen Bewertungen warnen. Genau hier rücken Microsoft und Micron heute in den Mittelpunkt: Microsoft sieht sich Kritik von Großinvestor Norges Bank ausgesetzt, der Governance und ...

