Kabul/Freiburg (ots) -Hundert Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Afghanistan hat Caritas international, das Hilfswerk der deutschen Caritas, rund 1000 Familien in entlegenen Bergdörfern der Provinzen Kunar und Nangarhar unter anderem mit Decken, Winterplanen, Rollstühlen und Solarpanelen versorgt. In der Region sind aufgrund massiver Zerstörungen der Straßen und des großen Steinschlag-Risikos ganze Landstriche bis heute nahezu unversorgt, berichtet Parvina Tadjibaeva, Leiterin des Caritas-Büros in Kabul. "Tausende Erdbebenopfer müssen in der Region weiterhin in notdürftigen Zelten leben. Das ist angesichts des jetzt beginnenden Winters für die Menschen ein großes Risiko. Mehr internationale Hilfe wäre dringend notwendig. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit."Im Fokus der Caritas-Hilfe stehen besonders kinderreiche Familien, Frauen und Menschen mit Behinderungen. Viele der Erdbebenopfer haben durch einstürzende Häuser Rückenverletzungen erlitten oder konnten nur dank Notfall-Amputationen gerettet werden. Sie werden von den Helfer-Teams u.a. mit Krücken, Rollstühlen und Prothesen versorgt und erhalten umfassende sozialrehabilitative Unterstützung, so dass sie wieder gleichberechtigt am Gemeindeleben teilhaben können. Die Hilfe reicht von individueller Gesundheitsbetreuung durch Physiotherapeuten und Orthopädietechniker bis hin zur Stärkung der Gemeindestrukturen und der betroffenen Familien.Um die am stärksten auf Hilfe angewiesenen Bevölkerungsgruppen zu identifizieren waren die Teams mehrere Tage in den Bergregionen unterwegs, teilweise nur im Schritttempo mit schweren Allradfahrzeugen. Ganze Straßenabschnitte sind in den Distrikten Nurgal und Chewkay blockiert, verschoben oder unterspült. Viele Orte verfügen weder über Mobilfunkempfang noch über sichere Zufahrtswege und sind somit vollkommen isoliert von jeglicher Versorgung. Das ist besonders im jetzt beginnenden harten Winter mit Temperaturen von bis zu minus 14 Grad ein großes Risiko für die ohnehin geschwächte Bevölkerung.Bei dem Erdbeben der Stärke 6,0 waren am 31. August in Ost-Afghanistan mehr als 2200 Menschen ums Leben gekommen.Mehrere Nachbeben hatten die Bevölkerung tagelang nicht zur Ruhe kommen lassen.Caritas international bittet um Spenden:Stichwort: Erdbeben AfghanistanCaritas international, FreiburgIBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02Bank für SozialwirtschaftOnline-Spende: www.caritas-international.de