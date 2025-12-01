EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 29. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.12.2025 / 09:36 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 29. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich 28. November 2025 wurden insgesamt Stück 384.279 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 74.936 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 24.11.2025 XETR 1.000 69,9185 69.918,50 25.11.2025 XETR 85.000 69,9404 5.944.933,92 CEUX 58.000 69,9299 4.055.936,42 TQEX 6.000 69,8902 419.340,96 AQEU 11.000 69,8804 768.684,50 26.11.2025 XETR 61.982 69,8709 4.330.737,30 27.11.2025 XETR 75.160 69,7161 5.239.860,14 CEUX 55.137 69,7126 3.843.742,26 AQEU 6.000 69,7270 418.362,00 28.11.2025 XETR 25.000 69,5996 1.739.989,88 Gesamt 384.279 69,8230 26.831.505,88

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 24.11.2025 XETR 1.000 65,1035 65.103,50 25.11.2025 XETR 16.584 65,0689 1.079.103,25 CEUX 9.000 65,0406 585.365,80 TQEX 1.000 65,0254 65.025,40 AQEU 2.000 65,0543 130.108,60 26.11.2025 XETR 16.514 64,9763 1.073.018,65 CEUX 9.996 64,9564 649.304,10 27.11.2025 XETR 9.478 64,7878 614.058,85 CEUX 8.404 64,7869 544.468,75 28.11.2025 XETR 960 64,7359 62.146,45 Gesamt 74.936 64,9581 4.867.703,35

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 28. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 9.317.686 Vorzugsaktien und Stück 2.467.595 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 1. Dezember 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand