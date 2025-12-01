Der KI-Forscher John Jumper gewann zusammen mit Demis Hassabis für den KI-Proteinfinder Alphafold im Jahr 2024 den Nobelpreis für Chemie. Jetzt zieht er eine Zwischenbilanz der Entwicklung und macht deutlich, welche Herausforderungen noch auf das Tool warten. Vor fünf Jahren überraschte Alphafold 2 die Welt der biologischen Forschung. Nun, da der Hype abgeklungen ist, stellt sich die Frage, welchen Einfluss das KI-System zur Proteinermittlung tatsächlich ...

