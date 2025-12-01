Der Dax steuert auf das Ende eines starken Aktienjahres zu. Doch die Börsen sind nervös: Angst vor einer KI-Blase könnte die Jahresendrally noch verderben. Nach zwei sehr guten Aktienjahren könnte 2025 für Anleger doch noch zur Zitterpartie werden. Denn mit der Sorge, dass die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) und enorme Gewinne damit zu weit gehen könnte, ist eine tragende Säule für die Rekordrally an den Aktienmärkten ins Wanken geraten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...