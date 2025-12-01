Der unter Druck stehende größte US-Krankenversicherer UnitedHealth trennt sich wohl von einem weiteren Geschäftsbereich. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Wochenende berichtet, verkauft das Unternehmen sein Südamerika-Business. Seit mehreren Jahren versucht sich UnitedHealth aus Lateinamerika zurückzuziehen.Demnach habe sich UnitedHealth bereit erklärt, das letzte südamerikanisches Unternehmen Banmedica für eine Milliarde US-Dollar an die brasilianische Private-Equity-Gruppe Patria Investments ...

