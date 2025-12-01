Zeekr gibt nach Verzögerungen seinen Start in Deutschland bekannt, erste Auslieferungen "werden ab Januar möglich sein", heißt es. Der günstigste der drei nun hierzulande erhältlichen Stromer kostet ab 38.000 Euro. Die Geely-Marke setzt beim Verkaufsstart im deutschen Markt auf Direktvertrieb, zertifizierte Servicepartner - und vor allem: Firmen als Käufer. Zeekr wollte ursprünglich schon Anfang 2024 in die Bundesrepublik expandieren, doch lange ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.