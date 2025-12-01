© Foto: David Chang/EPA/dpaTaiwan intensiviert seine Bemühungen, die derzeit geltenden US-Zölle auf ausgewählte Exporte von 20 Prozent auf 15 Prozent zu senken, um damit die Industrie zu entlasten.Taiwans oberste Handelsunterhändlerin Jenni Yang erklärte im Parlament, das konkrete Ziel bestehe darin, den Zollsatz auf 15 Prozent zu senken. Taiwan wolle damit die Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrien stärken, während gleichzeitig die Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten weiter ausgebaut werden sollen. Das Thema erhält zusätzliche Bedeutung angesichts der geopolitischen Rolle Taiwans in der globalen Halbleiterindustrie. Obwohl die Exportzölle vor allem andere Produktgruppen betreffen, sind Halbleiterexporte …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE