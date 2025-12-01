Neuer Standort im Stadtzentrum in der Nähe des berühmten Trevi-Brunnens bereitet den Weg für Innovationen im Netzwerk auf dem gesamten Kontinent und unterstreicht KFCs mutige Wachstumsstrategie in Europa

KFC Europa gibt die feierliche Eröffnung einer seiner ikonischsten europäischen Vorzeigefilialen im Herzen des historischen Roms nahe dem bekannten Trevi-Brunnen bekannt. Diese bedeutende Eröffnung belegt das anhaltende Wachstum von KFC in Europa und zeigt das Engagement der Marke für Qualität, Innovation und unvergessliche Kundenerlebnisse.

Als eine der am schnellsten wachsenden Einzelhandelsmarken der Welt eröffnet KFC etwa alle 3,5 Stunden ein neues Restaurant irgendwo auf der Welt. Die Wahl Roms als Standort für eine der ersten Vorzeigefilialen in Westeuropa war naheliegend und spiegelt das schnelle Wachstum der Marke in Europa sowie darüber hinaus wider.

Die Vorzeigefiliale in Rom kennzeichnet einen entscheidenden Schritt in der umfassenderen Strategie von KFC, seine Präsenz in Europa zu erweitern. Nach der erfolgreichen Einführung der Vorzeigefiliale in Prag im vergangenen Jahr setzt KFC seine Expansion fort und plant, in den kommenden Jahren weitere Vorzeigestandorte in wichtigen europäischen Städten zu eröffnen.

Dieser Ansatz basiert auf der Vision, KFC mit bereits mehr als 2.200 Restaurants in 40 Ländern in Europa als führende Schnellrestaurantmarke zu etablieren. Dabei stehen ikonische Standorte im Mittelpunkt, die den einzigartigen Charakter jeder Stadt widerspiegeln. Im Rahmen seines ambitionierten Wachstumsplans beabsichtigt KFC, die Zahl der Restaurants auf dem Kontinent innerhalb der nächsten fünf Jahre zu verdoppeln und damit seinen Einsatz für gesellschaftliche Verantwortung, Nachhaltigkeit sowie hervorragende gastronomische Erlebnisse zu bekräftigen.

"Wir freuen uns sehr, unsere modernste und ambitionierteste Vorzeigefiliale nach Rom zu bringen, und das direkt neben dem Trevi-Brunnen! Diese Eröffnung ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, KFC als führende Marke in Europa zu etablieren, und spiegelt unseren strategischen Fokus auf ikonische Standorte wider, die Geschichte sowie moderne Relevanz miteinander verbinden", sagte Dhruv Kaul, Geschäftsführer KFC EMEA.

Mit fast 1.000 m² und zwei Etagen ist die neue Vorzeigefiliale in Rom die größte und eine der technologisch fortschrittlichsten KFC-Restaurants in Europa. Sie verbindet römisches Erbe mit modernem Design, Nachhaltigkeit sowie Technologie. Nur wenige Schritte vom weltberühmten Trevi-Brunnen entfernt ist diese Filiale eine der ersten in Europa, die ihren Gästen KWENCH by KFC anbietet, das eine neue Auswahl an Spezialgetränken umfasst, und eine einzigartige digitale Umgebung schafft, die Gäste dazu einlädt, auf neue sowie spannende Weise mit der Marke zu interagieren.

Das einzigartige architektonische Konzept der Vorzeigefiliale würdigt Roms reiches Erbe und integriert gleichzeitig moderne Trends. Durchdacht gestaltete Innenräume sowie interaktive Bereiche laden Gäste dazu ein, mit der Marke KFC auf neue und spannende Weise in Kontakt zu treten. Die neue Vorzeigefiliale in Rom ist ein Eckpfeiler in KFCs weitergehender Vision, das Schnellrestaurant-Erlebnis in Europa neu zu definieren, indem Tradition und Moderne kombiniert werden, um sowohl treue Markenfans als auch neue Gäste zu begeistern.

Über KFC

KFC, ein Yum! KFC, ein Unternehmen von Yum! Brands Inc., ist die weltweit führende Restaurantkette für frittiertes Hähnchen sowie ein Unternehmen mit einer langen Erfolgs- und Innovationsgeschichte. Alles begann mit Colonel Harland Sanders, dem Gründer der Marke. Er erfand das Originalrezept, ein Rezept mit einer unvergleichlichen geheimen Mischung aus Kräutern sowie Gewürzen, die noch heute zubereitet wird und charakteristisch für die Marke ist.

Jeden Tag bereiten Köche in über 30.000 Restaurants in mehr als 145 Ländern frisches Hähnchen zu, panieren es von Hand und befolgen sorgfältig jeden Schritt, vom Panieren bis zum Kochen, um ein duftendes und unwiderstehliches Produkt zu erhalten.

Yum! Brands Inc. umfasst ebenfalls die Marken Pizza Hut, Taco Bell und The Habit Burger Grill. Mit mehr als 53.000 Restaurants in über 155 Ländern ist Yum! Brands eines der größten Restaurantunternehmen der Welt. www.kfc.it

