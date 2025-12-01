EQS-News: Zentiva / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

Zentiva erweitert sein Angebot im Bereich Biologika mit der EU-weiten Einführung seines ersten Biosimilars



Die Markteinführung markiert den strategischen Einstieg von Zentiva in den Bereich der Biosimilars und unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, Patienten in ganz Europa einen besseren Zugang zu hochwertigen biologischen Arzneimitteln zu ermöglichen. PRAG, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zentiva, ein führender europäischer Hersteller von erschwinglichen, hochwertigen Arzneimitteln, gab heute die erste EU-weite Markteinführung eines monoklonalen Antikörper-Biosimilars bekannt, nachdem die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Zulassung erteilt hat. Dieser Meilenstein markiert den Eintritt von Zentiva in den Bereich der Biosimilars und stärkt die Position des Unternehmens als zuverlässiger Partner im Gesundheitswesen, der sich dafür einsetzt, Patienten den Zugang zu wichtigen Therapien zu erleichtern. "Der heutige Start ist ein entscheidender Moment für Zentiva", erklärte Steffen Saltofte, CEO von Zentiva. "Wir machen einen bedeutenden Schritt in den Bereich der biologischen Arzneimittel. Biosimilars sind eine natürliche Erweiterung unserer Mission, hochwertige Behandlungen für Menschen in ganz Europa zugänglicher und erschwinglicher zu machen. Diese Expansion positioniert Zentiva außerdem für nachhaltiges Wachstum in einem der dynamischsten Segmente der Pharmaindustrie." Das neue Biosimilar ist ein monoklonaler Antikörper, der zur Behandlung von Knochenerkrankungen eingesetzt wird. Das Biosimilar von Zentiva wurde im Rahmen des zentralisierten Verfahrens der EMA zugelassen und wird ab Dezember schrittweise auf den europäischen Märkten verfügbar sein. Der Einstieg von Zentiva in den Bereich der Biosimilars ist Teil eines umfassenderen strategischen Wachstumsplans, mit dem das Produktangebot des Unternehmens über traditionelle Generika hinaus diversifiziert werden soll. Da biologische Arzneimittel einen wachsenden Anteil der Gesundheitsausgaben in Europa ausmachen, sind Biosimilars von entscheidender Bedeutung für die Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems und den Zugang der Patienten zu modernen Therapien. Informationen zu Zentiva

Zentiva fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Generationen und konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Lieferung hochwertiger, erschwinglicher Medikamente für mehr als 100 Millionen Menschen in über 30 Ländern in Europa und darüber hinaus. Zentiva verfügt über 4 eigene Produktionsstandorte und ein breites Netzwerk mit externen Produktionspartnern, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Zentiva beschäftigt mehr als 5.000 einzigartige Talente, die durch ihr Engagement für die Menschen, die täglich auf unsere Medikamente angewiesen sind, miteinander verbunden sind. Zentiva befindet sich im Besitz einer Private-Equity-Gesellschaft, erzielt nachhaltiges Wachstum und verfolgt einen ambitionierten Plan für die kommenden Jahre. Besuchen Sie uns unter www.zentiva.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2660891/5369762/Zentiva_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/zentiva-erweitert-sein-angebot-im-bereich-biologika-mit-der-eu-weiten-einfuhrung-seines-ersten-biosimilars-302628517.html



