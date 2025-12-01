Dieser DAX-Riese rüstet global massiv auf - startet der Aktienkurs nun durch? Der Bonner Logistik-Riese DHL (DEUTSCHE POST AG) nimmt operativ Fahrt auf: Mit neuen Effizienz-Initiativen, smarten Kapazitätserweiterungen und Rückenwind durch saisonalen Versandboom mehren sich Signale für eine mögliche Trendwende. Doch drohende Serviceprobleme im Heimatmarkt werfen einen Schatten. DAX-Riese investiert massiv in Kapazitäts- und Effizienzsteigerungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE