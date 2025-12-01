DAX Prognose für Freitag, 01.12.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.791 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Im Rahmen des vorbörslichen Handels gab der Index zunächst nach, konnte sich mit Aufnahme des Xetra Handels stabilisieren und sich erholen. Diese Erholung hatte zunächst einen moderaten Charakter, die Dynamik nahm am frühen Nachmittag zu. Die Bullen konnten DAX über die 23.800 Punkte-Marke schieben und einen Xetra Schluss über dieser Marke formatieren. Damit konnte der Index in der abgelaufenen Handelswoche an jedem Handelstag einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 23.853 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel. Im Rahmen des Frühhandels gaben die Notierungen deutlicher nach. Der Index gab unter die 23.700 Punkte-Marke nach.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Drei Key Takeaways

DAX bleibt kurzfristig bullisch , solange der Index im Stundenchart über der SMA20 notiert - mögliche Ziele reichen bis 23.965/80 Punkten .

Unterstützungen sind stark gebündelt im Bereich der SMA50 und des 23,6%-Retracements, was Rücksetzer zunächst begrenzt stabil halten sollte.

Erwartete Tagesrange zeigt leicht aufwärtsgerichtete Tendenz (23.847-23.954 oben) bei einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 60 % gegenüber 40 - für das Bear-Szenario.

Der DAX ist am Freitagmorgen bei 23.791 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Nach einem anfänglichen Rücksetzer stabilisierte sich der Index mit Beginn des Xetra-Handels und leitete eine Erholung ein. Diese fiel zunächst moderat aus, gewann jedoch am frühen Nachmittag an Dynamik.

Die Bullen schafften es, den DAX über die wichtige Marke von 23.800 Punkten zu schieben und einen Xetra-Schlusskurs darüber zu platzieren. Damit verzeichnete der Index an jedem Handelstag der vergangenen Woche einen Xetra-Tagesgewinn. Nachbörslich lief der DAX seitwärts in einer engen Box. Der Schlusskurs lag bei 23.853 Punkten. Im frühen Handel gab der Index heute jedoch nach und rutschte unter die 23.700-Punkte-Marke.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer

Am Freitag (28.11.2025) notierten 30 der 40 DAX-Aktien im Plus, während 10 Titel Verluste verzeichneten.

Top-Performer:

Deutsche Börse : +2,22 %

Infineon : +1,74 %

Volkswagen VZ: +1,23 %

Schwächste Werte:

Rheinmetall : -2,21 %

Daimler Truck Holding : -1,54 %

Qiagen: -0,78 %

DAX Prognose - Chartanalyse (1h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX pendelte am Freitagmorgen im Bereich der SMA20 (23.804 Punkte). Die Kursbewegung führte vormittags bis an die SMA50 (23.789 Punkte), wo eine Stabilisierung und anschließende Erholung einsetzte. Der Index notierte anschließend über der SMA20.

Im frühen Handel heute wurden sowohl SMA20 als auch SMA50 wieder unterschritten, womit sich die zuvor konstruktive Lage verschlechtert hat. Das Stundenchart ist erneut neutral zu bewerten...

