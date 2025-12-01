BÖRSE AKTUELL: Wall Street, OPEC+, Asien & Forex (01.12.25)

Der jüngste Aufschwung an der Wall Street verliert zum Dezemberauftakt an Dynamik - und das trotz der saisonal starken Phase rund um die sogenannte Santa-Claus-Rally. Besonders deutliche Rückgänge zeigen die Futures auf den Nasdaq 100 (US100: -0,9 - sowie den Russell 2000 (US2000: -0,8 - Etwas moderater fallen die Verluste im S&P 500 (US500:-0,7 - und Dow Jones (US30: -0,5 - aus. In Europa notieren Euro Stoxx (EU5: -0,4 - und der deutsche Leitindex DAX (DE40) ähnlich schwach und geben damit die Gewinne der letzten zwei Sitzungen wieder ab.

?? Politik - Notenbanken: Trump kündigt Entscheidung zur Fed-Spitze an

Donald Trump erklärte, dass er bereits wisse, wen er als neuen Fed-Chair nominieren werde und die Entscheidung "bald" veröffentlichen wolle. Kevin Hassett, Trumps wirtschaftspolitischer Chefberater und möglicher Kandidat, deutete an, dass die Ernennung noch vor Jahresende erfolgen könnte - ein zentraler Faktor für Investoren, die die geldpolitische Richtung 2025 einschätzen wollen.

?? Energie: OPEC+ bestätigt Produktionslimits für 2026

Die OPEC+ hat beschlossen, die Fördermengen für 2026 stabil zu halten. Zusätzlich wurde ein Mechanismus verabschiedet, der die maximale Produktionskapazität der Mitgliedsstaaten ab 2027 zur Festlegung neuer Quoten heranziehen soll. Acht Mitgliedsländer signalisierten zudem faktisch ein Einfrieren der Produktion im ersten Quartal 2026.

Die Entscheidung sorgt für eine leichte Erholung bei den Ölpreisen.

?? Asienmärkte im Minus: Nikkei fällt deutlich

In der asiatischen Sitzung kommt es zu deutlichen Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekordständen. Besonders stark verliert der japanische Nikkei 225 (JP225: -1,9 - Belastend wirkt zudem eine Rede des BoJ-Präsidenten, der erstmals offen eine Zinserhöhung im Dezember in Aussicht stellte.

Auch der chinesische HSCEI (CHN.cash: -0,3 - und der australische ASX/S&P 200 (AU200.cash: -0,4 - liegen im Minus....

