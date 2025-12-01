Ein behördlicher Warnhinweis zwingt BYD zur Softwarekorrektur von 88.981 Qin-Plus-Hybriden. Bei Batterieanomalien droht ein Ausfall des E-Modus - eine heikle Panne.BYD muss in China fast 90.000 Plug-in-Hybride zurückrufen, nachdem die nationale Marktregulierungsbehörde vor Sicherheitsrisiken durch fehlerhafte Batteriepacks gewarnt hat. Laut einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung betrifft die Maßnahme exakt 88.981 Qin Plus DM-i Limousinen, die zwischen Januar 2021 und September 2023 gebaut wurden. Die Behörde hatte zuvor eine Untersuchung eingeleitet und dabei Konsistenzprobleme in den Batteriepacks festgestellt, die während der Produktion entstanden sind. Sie können die …

