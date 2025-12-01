Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche steht zunächst im Zeichen der Einkaufsmanagerindices, so die Analysten der Helaba.Insbesondere im Industriesektor deute die Stimmung auf eine wenig dynamische Entwicklung hin und so würden die Zinssenkungserwartungen vor allem in den USA präsent bleiben. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für einen Schritt in diesem Monat liege aktuell bei rund 83% und so sei fraglich, ob die Rentenmärkte und der Euro-Kurs profitieren könnten. Nach Erachten der Analysten der Helaba müsste es zu einer deutlichen ISM-Enttäuschung kommen, um die Zinsspekulation nochmals anzuheizen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...