Harmony Gold (ISIN: ZAE000015228) , einer der führenden Goldproduzenten Südafrikas, plant gemeinsam mit Newmont eine umfangreiche Kupferbeteiligung in Papua-Neu Guinea. Mit möglichen Investitionen von bis zu fünf Milliarden US-Dollar signalisiert das Unternehmen eine deutliche strategische Neuausrichtung. Kupfer gewinnt zunehmend an Bedeutung als Metall der Energiewende - und Harmony positioniert sich aktiv in diesem Wachstumsfeld.. Strategischer Wandel: Gold trifft Kupfer Harmony Gold hat in den ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.