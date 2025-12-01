Eigentlich kann es gar nicht anders sein: Nach einem starken Kursaufschwung in diesem Jahr, deutlichen Kursgewinnen, optimistischen Analysten und mutigen Dividenden-Prognosen steht bei SIEMENS ENERGY eine Jahresendrallye bevor. Etwas genauer: Seit Jahresstart hat die Aktie ein Plus von rund 125 % eingefahren. Warum? Solide Quartalsergebnisse und positive Analystenbewertungen sind der Grund. Im dritten Quartal erzielte der Konzern einen Gewinn je Aktie von 0,19 Euro - im Vorjahresquartal hatte hier noch ein Verlust von 0,34 Euro zu Buche geschlagen. Gleichzeitig stieg der Umsatz um 7,05 % auf 10,43 Mrd. Euro, wo es im Vorjahr noch 9,74 Mrd. Euro gewesen waren. Die Restrukturierungsmaßnahmen haben demzufolge gegriffen, die Profitabilität des Unternehmens wird besser. Die Aussicht ist damit deutlich positiv. Ende November gab es daher auch von zahlreichen Analysten Kaufempfehlungen. Die verbesserte Ertragslage spiegelt sich auch in den Dividendenerwartungen wider: Für das Geschäftsjahr 2025 wurden bereits 0,7 Euro je Aktie ausgeschüttet, für das kommende Jahr rechnet man mit einer deutlichen Steigerung auf 1,44 Euro je Aktie. Neben all diesen Kennzahlen profitiert SIEMENS ENERGY aber wohl vor allem von einer Branchenrotation zum Jahresende. Energietechnik-Werte erhalten derzeit verstärkt Aufmerksamkeit von Investoren, die sich angesichts der globalen Energiewende neu positionieren. Als einer der führenden Anbieter von Technologien für die Energieerzeugung und -übertragung steht SIEMENS ENERGY im Zentrum dieser Entwicklung. Das Allzeithoch von 118,15 Euro rückt damit in greifbare Nähe, wir gehen davon aus, dass es noch in diesem Jahr getoppt wird. Allerdings ist das natürlich von der aktuellen Börsenstimmung abhängig, die schlecht vorhersehbar ist.



