Berlin (ots) -Oh, du nervenaufreibender Dezember! Ab dem 5. Dezember 2025 verwandelt sich das Berlin Dungeon an allen vier Wochenenden des Monats in ein fürchterliches Labyrinth der Finsternis und interpretiert den Weihnachtsmann und seinen Job bitterböse neu - statt Geschenken gibt es Grauen. Nach den regulären Öffnungszeiten starten jeweils freitags und samstags ab 17:30 Uhr die gänsehauttreibenden Touren durch das Berlin Dungeon. In kleinen Gruppen müssen sich die Besuchenden durch die schaurigen Gemäuer kämpfen, während überall Angst und Schrecken lauern: Furchterregende Gestalten verfolgen die Gäste und sorgen für Herzrasen und Nervenkitzel. Tickets für das multisensorische Horror-Erlebnis zur Weihnachtszeit sind streng limitiert und unter www.thedungeons.com/berlin erhältlich. Schnell sein lohnt sich im wahrsten Sinne des Wortes.Wer kennt es nicht: Im Dezember liegen die Nerven gern einmal blank und der Puls schlägt höher - allerdings meist unfreiwillig. Geschenkekauf, überfüllte Weihnachtsmärkte oder quälende Firmenfeiern bescheren in diesem Monat viel zu oft Stressattacken. Wer Adrenalin liebt, den Anlass dafür jedoch bewusst wählen möchte, findet im Berlin Dungeon mit der Eventreihe "Finstere Weihnacht - Das X-Mas Black Out Maze", die am 5. Dezember startet, das perfekte Erlebnis.Das neue Format ist für alle Menschen ab 16 Jahren, die eine noch intensivere und deutlich nervenaufreibendere Erfahrung suchen als bei der regulären Dungeon-Tour durch 600 Jahre düstere Berliner Geschichte. Sobald sich die Türen des Berlin Dungeon schließen und die Lichter vollständig erlöschen, beginnt an allen vier Dezember-Wochenenden ein schauriges Spektakel, das sich ins Gedächtnis brennt - denn in den dunklen Gemäuern des Berlin Dungeon rumort es.Was zunächst wie eine gemütliche Erzählstunde in der Vorweihnachtszeit beginnt, entwickelt sich schnell zur wilden Hatz durch die Katakomben. Verfolgt von unheimlichen Kreaturen, Geräuschen, Stimmen und Schatten tasten sich die Besuchenden in kleinen Gruppen in völliger Dunkelheit eilig durch Gewölbe, Kerker und enge Korridore der Freizeitattraktion im Herzen Berlins. Die mutige Truppe bewegt sich so durch eine Atmosphäre, in der jede Bewegung, jeder Atemzug und jeder Schritt intensiver wirkt als in den sonst schon dämmrigen, filmreifen Kulissen. Die Verbindung von Finsternis und schreckensreiche Verfolgungsjagd lässt ein packendes Erlebnis entstehen, das den Puls bewusst herausfordert.Berlin Dungeon General Manager Bora Bilgiç erklärt: "Die 'Black Out'-Events sind im London Dungeon ein echter Publikumsfavorit - intensiv, düster und absolut unvergesslich. Wir freuen uns sehr, dieses Erfolgsformat jetzt auch in Berlin als finsteres Weihnachts-Event zu starten und all jenen, die Lust auf Gänsehaut-Extrem und XXL-Nervenkitzel haben, ein zusätzliches Erlebnis zu den regulären Touren zu bieten."Alle Informationen, Termine und Tickets für "Finstere Weihnacht - Das X-Mas Black Out Maze" gibt es unter https://www.thedungeons.com/berlin"Finstere Weihnacht - Das X-Mas Black Out Maze" - alle Fakten zu der Dezember-Reihe im Überblick:- Teilnahme: empfohlen ab 16 Jahren- Tourlänge: 30 - 40 Minuten- Wann: jeden Freitag & Samstag im Dezember, jeweils nach den regulären Öffnungszeiten ab 17:30 Uhr- Ticketpreis: 15,00 EuroPressekontakt:Merlin Entertainments Group Deutschland GmbH / Berlin DungeonMarketing Manager Gateway Germany + AustriaJan BergerTelefon: +4940 30090925Jan.Berger@merlinentertainments.bizOriginal-Content von: Berlin Dungeon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169474/6169489