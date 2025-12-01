Der Silberpreis hat zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markiert und damit eindrucksvoll demonstriert, wie stark die strukturelle Nachfrage nach dem Edelmetall derzeit ist. Was Anleger noch erwarten dürfen. Die Rally speist sich aus mehreren fundamentalen Faktoren, die sich gegenseitig verstärken. Ein zentraler Treiber sind die chronisch niedrigen Lagerbestände an den großen Terminbörsen und in den globalen Warenhäusern. Seit Jahren sinken die frei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
