Börse Live: DAX, Rohstoffe und Kryptos: Chancen im Feiertagshandel

Optimale Zeit für Anleger? Experten analysieren DAX-Rücksetzer, Silber und Bitcoin

DAX, Rohstoffe und Kryptos: Chancen im Feiertagshandel

In der aktuellen Live-Sendung von börse.live standen die Chancen und Risiken an den Märkten im Fokus. Unsere Experten analysierten die Entwicklungen im DAX, Rohstofftrends wie Silber und Kupfer, und gaben einen Ausblick auf die Kryptomärkte. Kurzfristige Korrekturen sehen sie als Kaufgelegenheit - besonders erfahrene Anleger können jetzt profitieren. Tauche mit uns in die wichtigsten Erkenntnisse ein!

DAX: Rücksetzer als Kaufchance?

Der DAX zeigte nach jüngsten Gewinnmitnahmen Schwäche, aber die Stimmung unter den Experten bleibt optimistisch. Daniel sieht die aktuelle Situation nicht als Grund zur Sorge: "Ich setze weiterhin auf steigende Kurse, da die Märkte fundamental stark sind." Auch Christian betont, dass Rücksetzer im DAX gerade in langfristigen Portfolios eine ideale Kaufmöglichkeit darstellen.

Eine Herausforderung bleibt jedoch die Unsicherheit an den globalen Märkten. Gil merkt kritisch an: "Die Saisonalitäten funktionieren dieses Jahr nicht wie sonst, was Prognosen zur Jahresendrallye erschwert. Hinzu kommt der Druck aus Asien, wo insbesondere der Nikkei schwächelt." Trotz dieser Unsicherheiten zeigt sich das Bild langfristig stabil, weshalb Experten erneute Käufe im DAX bei Rücksetzern empfehlen.

Asiatische Märkte: Japan im Fokus

Die Wirtschaft in Japan steht aufgrund steigender Zinsen unter Druck. Gil erläutert in der Sendung, dass die Anhebung des Leitzinses auf 0,5% überraschend sein könnte, aber notwendig ist, um den Yen nachhaltig zu stabilisieren. Gleichzeitig stehen die Märkte vor einem "makroökonomischen Trilemma": das Gleichgewicht zwischen Wechselkursstabilität, freiem Kapitalverkehr und einer unabhängigen Zentralbankpolitik.

Langfristig erwarten die Experten eine weitere Abwertung des Yen, während Anleger verstärkt auf Alternativen setzen. Für Investoren bedeutet dies: Bleibe aufmerksam bei asiatischen Märkten und beachte geopolitische wie wirtschaftliche Entwicklungen.

Silber und Kupfer: Rohstoffe glänzen

Auch Rohstoffe spielten in der Sendung eine zentrale Rolle. Christian hat kürzlich eine Long-Position in Silber eröffnet: "Silber outperformt aktuell Gold und profitiert von der starken Nachfrage - sowohl aus der Industrie als auch durch das anstehende chinesische Neujahrsfest." Der Preis könnte laut Einschätzungen der Experten bis auf 64 US-Dollar pro Unze steigen.

Im Bereich Kupfer sieht die Situation ähnlich attraktiv aus. Kupfer bleibt aufgrund der wachsenden Nachfrage aus dem Tech-Sektor und den erneuerbaren Energien gefragt. Besonders wichtig ist hier die Rolle von Industrieführern wie Freeport-McMoRan, die von diesem Boom profitieren. Investoren sollten auf limitierte Angebotssituationen und die langfristige Preisentwicklung achten.

Kryptos im Fokus: Bitcoin bei 25.000 US-Dollar

Die Kryptomärkte bieten derzeit ebenfalls interessante Perspektiven. Obwohl Bitcoin kürzlich unter Druck geriet, bleibt David positiv gestimmt: "Der Rückgang ist kurzfristig unbedeutend - ich plane, meine Position auszubauen." Besonders der Unterstützungsbereich um 25.000 US-Dollar sei entscheidend, um eine nachhaltige Bodenbildung zu ermöglichen.

Langfristig erwarten die Experten eine deutliche Erholung des Bitcoin-Kurses. Anleger sollten jedoch die Volatilität beachten und gegebenenfalls eine Allokationsstrategie fahren, die auch andere Anlageklassen umfasst.

Rüstungsindustrie: Rheinmetall und Leonardo punkten

Ein weiteres spannendes Thema war die Entwicklung der Rüstungsindustrie. Rheinmetall profitiert von der NATO-Strategie, die Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten auf 5% des BIP anzuheben. Trotz potenzieller Friedensgespräche bleibt das Wachstum langfristig stabil.

Auch der italienische Rüstungskonzern Leonardo steht im Fokus. Das Unternehmen kombiniert innovative Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien und soll künftig in einem Konglomerat mit Airbus und Thales integriert werden. Für langfristige Anleger stellt dies eine attraktive Opportunität dar.

Die Rolle der Zentralbanken

Die bevorstehende FED-Sitzung im Dezember könnte entscheidende Signale geben. Während Zinssenkungen kurzfristig positiv wirken könnten, warnen die Experten vor langfristigen Risiken durch Inflationsdruck. Neben den Entscheidungen der Zentralbanken bleiben Wirtschaftsdaten wie Einkaufsmanagerindizes für die Marktanalyse essenziell.

Fazit: Chancen erkennen und agieren

Die Sendung zeigt: Trotz kurzfristiger Schwankungen gibt es am Markt zahlreiche Opportunitäten. In der Rüstungsindustrie, bei Rohstoffen wie Silber und bei Bitcoin könnten sich für geduldige Anleger lukrative Chancen ergeben. Wichtig ist, regelmäßig die Marktsituation zu beobachten und fundierte Analysen wie die von börse.live in persönliche Entscheidungen einfließen zu lassen.

