Der Bitcoin stürzt auf unter 87.000 US$ ab, auch andere Kryptowährungen lassen kräftig Federn. War's das schon mit der kurzfristigen Erholung? Ist der Bärenmarkt eingeläutet? Und was ist mit der von vielen Anlegern erhofften Altcoin-Season? "Es würde mich wundern, wenn wir das Zyklushoch gesehen hätten" Zum Wochenstart wird der Krypto-Sektor erneut stark durchgeschüttelt. Sah es vergangene Woche noch nach einer Erholung aus, scheint diese nun schon ...

