TAIPEI, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- GEEKOM hat offiziell die bevorstehende Markteinführung seiner GeekBook X-Serie angekündigt, die für Mitte Dezember 2025 geplant ist. Die neue Produktreihe wurde entwickelt, um Mobilität und Leistung in Einklang zu bringen, und zielt darauf ab, die Produktivität, kreative Arbeitsabläufe und das tägliche Entertainment zu verbessern. An der Spitze steht das GeekBook X14 Pro, das als leichtester Windows-Laptop seiner Klasse neue Maßstäbe setzt und die Standards für mobiles Computing und professionelle Effizienz neu definiert. GEEKOM wurde 2003 in Taiwan gegründet und hat sich zu einem bedeutenden Akteur auf dem Markt für Premium-Mini-PCs entwickelt. Im dritten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von 150 % gegenüber dem Vorquartal. Mit der Expansion in den Notebook-Bereich positioniert sich GEEKOM als Full-Spectrum-PC-Marke, die sich in ihrer Markenvision "Think PC, Think GEEKOM" widerspiegelt. Das Unternehmen konkurriert nun mit globalen Technologieriesen - doch in vielen europäischen Ländern übertreffen die High-End-Mini-PCs von GEEKOM diese Konkurrenten regelmäßig in puncto Beliebtheit. Die GeekBook X-Serie umfasst zwei Modelle: das X14 Pro und das X16 Pro. Beide sind für Hochleistungs-Computing und nahtlose Benutzererfahrungen ausgelegt und verfügen über die neuesten Ultra-Prozessoren von Intel für beschleunigtes Multitasking, ein Display mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, das ultra-flüssige Bilder liefert, und ein schlankes, hautfreundliches Vollmetallgehäuse, das leichte Haltbarkeit mit hochwertiger Ästhetik verbindet. Als das kompaktere der beiden Modelle vereint das GeekBook X14 Pro hochwertige Verarbeitung mit modernster Leistung in einem ultraportablen Formfaktor. Es ist in einem leichten Gehäuse aus Magnesiumlegierung mit Soft-Touch-Oberfläche untergebracht und wiegt nur 2,2 lbs, was es zum leichtesten Windows-Laptop seiner Kategorie macht. Sein schlankes Profil misst an der dünnsten Stelle nur 16,9 mm, was in etwa dem Durchmesser eines Standard-Kugelschreibers entspricht, und sorgt so für mühelose Mobilität. Das 14-Zoll-OLED-Display hat eine Auflösung von 2,8K und unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, wodurch es gestochen scharfe, flüssige Bilder liefert. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden ist es für ganztägige Produktivität und Unterhaltung ausgelegt. Angetrieben vom erstklassigen Intel Core Ultra 9 185H-Chip bietet das X14 Pro eine robuste Leistung, die ideal für Geschäftsleute, Content-Ersteller und Alltagsnutzer ist, die ein leistungsstarkes und dennoch reisefreundliches Gerät suchen. Das GeekBook X14 Pro definiert neu, was ein ultraleichter Laptop sein kann - schlank, hochwertig und leistungsorientiert. Für Nutzer, die das ultimative Notebook-Erlebnis verlangen, bietet dieses Gerät eine überzeugende neue Option. Die offizielle Veröffentlichung ist für Mitte Dezember 2025 geplant, bitte bleiben Sie dran. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823102/GEEKOM.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/geekom-stellt-das-geekbook-x14-pro-vor--den-weltweit-ersten-ultraleichten-dennoch-robusten-vollmetall-laptop-302626617.html



