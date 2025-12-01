Mainz (ots) -Wildtierärztin Hannah Emde nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer in der vierten Staffel von "Terra X: Faszination Erde" mit nach Neuseeland, Kasachstan und Costa Rica. Die landschaftliche Vielfalt Neuseelands schafft einzigartige Lebensräume, doch Kiwi und Co sind bedroht. In Kasachstan arbeitet man daran, die eurasische Steppe in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen - inklusive Saiga-Antilopen und Przewalski-Pferden. Costa Rica gilt weltweit als Vorreiter beim Naturschutz. Doch sind die nachgewachsenen Wälder für die Wildnis ebenso gut wie die ursprünglichen Urwälder? Hannah Emde zeigt, wie komplex und herausfordernd echter Naturschutz ist. Alle Folgen sind ab Montag, 1. Dezember 2025, fünf Jahre im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/dokus/faszination-erde-mit-hannah-emde-dokureihe-100) verfügbar. Im ZDF sind die Filme sonntags, ab 7. Dezember 2025, 19.30 Uhr, zu sehen.Neuseeland - Lizenz zum TötenJahrmillionen der Isolation haben in Neuseeland eine außergewöhnliche Flora und Fauna entstehen lassen. Doch Neuseelands einzigartige Tierwelt ist bedroht: Mit der Ankunft des Menschen kamen auch Raubtiere wie Marder, Possums und Ratten - eine Katastrophe für die heimische Tierwelt. Bereits 80 Prozent der einheimischen Vogelarten sind gefährdet, darunter auch das Nationalsymbol: der Kiwi. Nun greift das Land zu drastischen Mitteln: Bis 2050 sollen alle eingeschleppten Raubtiere ausgerottet werden - das Programm heißt "Predator Free 2050". Ziel ist es, dass Kiwis und andere Arten nicht nur in Schutzgebieten, sondern auch wieder in Städten leben können.Kasachstan - Die Steppe lebtAuch wenn sie auf den ersten Blick karg wirkt: Die kasachische Steppe ist ein Hotspot der Artenvielfalt. Inmitten endloser Graslandschaften leben Flamingos am riesigen Tengizsee und auch seltene wilde Tulpen sind dort zu finden. Im Schutzgebiet Altyn Dala - der "goldenen Steppe" - erlebt Wildtierärztin Hannah Emde ein spektakuläres Naturereignis: Zehntausende Saiga-Antilopen bringen gleichzeitig ihre Kälber zur Welt.Costa Rica - das pure Leben?"Pura Vida" - das pure Leben - so lautet das Lebensmotto der Costa Ricaner. Das Land hat Biodiversität und Naturschutz zu Staatszielen erklärt. Costa Rica gilt weltweit als grünes Vorzeigeland: Fast 60 Prozent des Landes sind wieder bewaldet, nachdem einst große Teile für Landwirtschaft gerodet wurden. Doch wo Wald wächst, kehrt nicht automatisch auch biologische Vielfalt zurück. Lässt sich ein Paradies wiedererschaffen? Das will Wildtierärztin Hannah Emde herausfinden und entdeckt ein komplexes Netzwerk aus Arten, Lebensräumen und Herausforderungen.Die dreiteilige Dokumentation wird mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terrax) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Pressemappe im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-faszination-erde-mit-hannah-emde-unterwegs-in-neuseeland-kasachstan-und-costa-rica)- "Terra X:Faszination Erde" mit Hannah Emde im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/faszination-erde-mit-hannah-emde-dokureihe-100.html?at_medium=Marketing&at_campaign=Google&at_specific=ZDFmediathek&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI4fCY8crPiwMVooKDBx2f4iluEAAYASAAEgJ7lvD_BwE)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6169508