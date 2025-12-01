NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Wartezeit der Kunden für die neue iPhone-17-Reihe sei zuletzt um einen Tag gestiegen, was im Rahmen der üblichen Saisonalitätstrends rund um den "Black Friday" liege, schrieb Samik Chatterjee in einer Einschätzung vom Sonntag. Die Nachfrage übersteige weiterhin das Angebot./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 14:20 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014



ISIN: US0378331005





