Der Digitalversicherer der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe, Adam Riese, hat neue Tarife in der Hundehalterhaftpflicht für den Maklervertrieb gestartet. Es gibt die Absicherung in zwei verschiedenen Tariflinien. Beide enthalten mehrere neue und erweiterte Leistungen. Adam Riese, der Digitalversicherer der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat neue Tarife in der Hundehalterhaftpflichtversicherung für den Maklervertrieb gelauncht. Künftig können die neuen Tariflinien Besser und Riesig über ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.