Vaduz (ots) -Der Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein" geht in die nächste Runde. Die schönsten Bücher des Jahres 2025 werden im Januar 2026 durch eine Fachjury ausgewählt. Im Zentrum der Jurierung steht dabei das vorbildlich gestaltete Buch.Am Wettbewerb können Auftraggebende, Buchgestaltende, Verlage oder herausgebende (verlegende) Institutionen bzw. Privatpersonen sowie die Produzierenden (Druckereien, Buchbindereien) teilnehmen. Zugelassen zum diesjährigen Wettbewerb sind zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2025 publizierte Bücher. Massgebend für die Beurteilung der eingereichten Werke sind insbesondere das Konzept, die Gestaltung, die Umsetzung sowie die Produktion. Weitere Informationen sind dem Wettbewerbsreglement zu entnehmen.Der nationale Wettbewerb ist gleichzeitig auch Ausscheidung für die Teilnahme Liechtensteins am internationalen Wettbewerb "Schönste Bücher aus aller Welt/Best Book Design from all over the World" in Leipzig. Alle Bücher, welche von der Jury das Prädikat "Ausgezeichnet" erhalten, werden zu diesem Wettbewerb eingereicht und an den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt gezeigt.Anmeldeschluss für den nationalen Wettbewerb ist Donnerstag, der 18. Dezember 2025.Wettbewerbsreglement und Titelmeldung können beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 60 80, E-Mail kulturschaffen@llv.li angefordert oder unter www.aku.llv.li (Kulturschaffen -> Schönste Bücher aus Liechtenstein) heruntergeladen werden.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100936938