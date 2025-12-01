Hamburg (ots) -Die tagesschau APP erscheint in neuer Version und passt sich damit an die neuen rechtlichen Vorgaben des Reformstaatsvertrags an, der am 1. Dezember in Kraft getreten ist. Mit über fünf Millionen Downloads gehört die APP zu den führenden Nachrichtenanwendungen in Deutschland.Was ist neu?Die überarbeitete App bietet eine moderne Tab-Bar-Navigation, über die Nutzerinnen und Nutzer zwischen verschiedenen Bereichen wechseln können. Im Top-News-Bereich werden die wichtigsten Themen im innovativen Story-Modus präsentiert, bei dem durch die Schlagzeilen geswipet werden kann. Daneben liegen der Meldungsbereich mit aktuellen Nachrichten aus allen Bereichen wie Inland, Ausland und Wirtschaft sowie der neue personalisierte Bereich "Für mich".Umfangreiches Multimedia-AngebotDer Video-Bereich bietet erstmals auch die besten Videos der Social Media-Redaktion der tagesschau. Damit finden Nutzerinnen und Nutzer ab sofort - auch außerhalb der Drittplattformen wie Instagram - Vertical Social Videos der tagesschau auf der tagesschau-App. Auch Livestreams und vergangene Sendungen der tagesschau, tagesthemen und tagesschau24 - auch mit Gebärdensprache und in Einfacher Sprache sind im Multimedia Angebot der tagesschau APP zu finden Besonders praktisch für unterwegs: die "tagesschau in 100 Sekunden". Im Audio-Bereich finden sich alle Podcast-Angebote der tagesschau-Redaktion sowie kuratierte Playlists mit den wichtigsten Themen zum Hören.Erweiterte Ressorts und EinstellungsmöglichkeitenNeu in der App vertreten sind die Inhalte des Faktenfinder-Teams. Weitere Bereiche umfassen Inland, Ausland, Investigativ, Wirtschaft mit Börse, Wissen, Sport, Video und Wetter. Die App greift dabei auf das weltweite Korrespondentennetz der ARD zurück.Nutzerinnen und Nutzer können zwischen Light und Dark Mode wählen, die Schriftgröße anpassen und ihre bevorzugte Startseite festlegen. Optional stehen drei verschiedene Push-Benachrichtigungen zur Verfügung: Eilmeldungen, Premium-Push für redaktionell kuratierte Inhalte sowie personalisierte Pushs basierend auf dem Nutzungsverhalten.Personalisierung mit DatenschutzWeiterhin ermöglicht die App eine anonyme Personalisierung der Nachrichteninhalte. Nutzerinnen und Nutzer können beispielsweise Bundesländer der ARD-Anstalten (Das Erste: BR, hr, mdr, NDR, radiobremen, rbb, SR, SWR, WDR) auswählen, die sie besonders interessieren - ohne dass persönliche Daten gespeichert werden.Über die tagesschau-AppDie tagesschau-App liefert aktuelle Nachrichten der ARD und der Sportschau direkt auf mobile Endgeräte. Mit aktuell mehr als fünf Millionen Downloads zählt sie zu den meistgenutzten Nachrichten-Apps in Deutschland. Die neue tagesschau-App steht kostenlos für Smartphones und Tablets der Betriebssysteme iOS und Android zur Verfügung.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6169577